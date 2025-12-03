Fyrirtækjaskrá
Yellow.ai
Yellow.ai Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in United States hjá Yellow.ai er á bilinu $328K til $468K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yellow.ai. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$376K - $440K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$328K$376K$440K$468K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Yellow.ai?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Yellow.ai in United States er árleg heildarlaun upp á $468,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yellow.ai fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in United States er $328,000.

