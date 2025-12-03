Yardi Vöruhönnuður Laun

Fyrirtækjaskrá
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in Romania hjá Yardi er á bilinu RON 224K til RON 306K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yardi. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$55K - $65.3K
Romania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Yardi?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Yardi in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 306,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yardi fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in Romania er RON 223,776.

