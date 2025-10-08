Yandex Sérfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Sérfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Yandex eru á bilinu RUB 1.86M á year fyrir G14 til RUB 5.51M á year fyrir G17. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
RUB 1.86M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 146K
G15
RUB 2.56M
RUB 2.37M
RUB 48K
RUB 137K
G16
RUB 3.9M
RUB 3.44M
RUB 108K
RUB 354K
G17
RUB 5.51M
RUB 4.49M
RUB 168K
RUB 848K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.