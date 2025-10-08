Yandex Vélanámsverkfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Vélanámsverkfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Yandex eru á bilinu RUB 1.47M á year fyrir G14 til RUB 5.74M á year fyrir G17. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
RUB 1.47M
RUB 1.38M
RUB 0
RUB 88.1K
G15
RUB 2.87M
RUB 2.64M
RUB 4.8K
RUB 225K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.83M
RUB 122K
RUB 406K
G17
RUB 5.74M
RUB 4.75M
RUB 195K
RUB 790K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.