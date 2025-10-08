Yandex Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Russia hjá Yandex eru á bilinu RUB 2.62M á year fyrir G14 til RUB 19.09M á year fyrir G19. Miðgildi yearlegrar launapakka in Russia er samtals RUB 4.26M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
RUB 2.62M
RUB 2.46M
RUB 160K
RUB 0
G15
RUB 2.53M
RUB 2.44M
RUB 0
RUB 83.3K
G16
RUB 3.7M
RUB 3.34M
RUB 145K
RUB 218K
G17
RUB 5.71M
RUB 4.17M
RUB 926K
RUB 609K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.