Yandex Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Saint Petersburg Metro Area

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Saint Petersburg Metro Area hjá Yandex eru á bilinu RUB 1.75M á year fyrir G14 til RUB 5.04M á year fyrir G17. Miðgildi yearlegrar launapakka in Saint Petersburg Metro Area er samtals RUB 3.62M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
RUB 1.75M
RUB 1.69M
RUB 16.7K
RUB 43.6K
G15
RUB 2.96M
RUB 2.64M
RUB 9.3K
RUB 306K
G16
RUB 3.45M
RUB 3.12M
RUB 25.2K
RUB 302K
G17
RUB 5.04M
RUB 4.54M
RUB 79.6K
RUB 420K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.