Yandex Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Russia

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Russia hjá Yandex eru á bilinu RUB 1.98M á year fyrir G14 til RUB 7.65M á year fyrir G18. Miðgildi yearlegrar launapakka in Russia er samtals RUB 3.62M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
RUB 1.98M
RUB 1.92M
RUB 20K
RUB 34.4K
G15
RUB 3.3M
RUB 2.91M
RUB 71.9K
RUB 308K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.9M
RUB 140K
RUB 325K
G17
RUB 5.91M
RUB 4.97M
RUB 136K
RUB 797K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.