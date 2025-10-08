Yandex Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Belarus

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Belarus hjá Yandex eru á bilinu BYN 43.4K á year fyrir G14 til BYN 209K á year fyrir G17. Miðgildi yearlegrar launapakka in Belarus er samtals BYN 94K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yandex. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
G14
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Yandex eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.