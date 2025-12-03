Fyrirtækjaskrá
Yalo
Yalo Vöruhönnunarstjóri Laun

Meðaltal Vöruhönnunarstjóri heildarlauna in Colombia hjá Yalo er á bilinu COP 211.13M til COP 295.07M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yalo. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$57.6K - $69.8K
Colombia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Yalo?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnunarstjóri hjá Yalo in Colombia er árleg heildarlaun upp á COP 295,067,845. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yalo fyrir Vöruhönnunarstjóri hlutverkið in Colombia er COP 211,126,131.

