Yadro
Yadro Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Vélbúnaðarverkfræðingur heildarlauna hjá Yadro er á bilinu RUB 1.99M til RUB 2.82M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Yadro. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$28.9K - $34.2K
Russia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$25.4K$28.9K$34.2K$36.1K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Yadro?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá Yadro er árleg heildarlaun upp á RUB 2,823,982. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Yadro fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið er RUB 1,989,065.

