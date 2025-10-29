Fyrirtækjaskrá
Xperi
  Laun
  Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

Xperi Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in India hjá Xperi er samtals ₹6.51M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xperi. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹6.51M
Stig
SDM 3
Grunnlaun
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Bónus
₹781K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Xperi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Xperi in India er árleg heildarlaun upp á ₹8,303,372. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xperi fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in India er ₹6,853,645.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Xperi

Önnur úrræði