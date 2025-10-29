Xperi Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Xperi er samtals ₹4.31M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xperi. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹4.31M
Stig
L3
Grunnlaun
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Xperi?
Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Xperi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Xperi in India er árleg heildarlaun upp á ₹6,126,445. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xperi fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹4,448,729.

