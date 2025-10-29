Fyrirtækjaskrá
Xperi
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

Xperi Vörustjóri Laun

Meðaltal Vörustjóri heildarlauna in Germany hjá Xperi er á bilinu €92.8K til €130K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xperi. Síðast uppfært: 10/29/2025

Meðaltal heildarlauna

€101K - €122K
Germany
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€92.8K€101K€122K€130K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Vörustjóri innsendingarnars hjá Xperi til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Xperi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vörustjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Xperi in Germany er árleg heildarlaun upp á €129,647. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xperi fyrir Vörustjóri hlutverkið in Germany er €92,765.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Xperi

Tengd fyrirtæki

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði