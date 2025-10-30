Fyrirtækjaskrá
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Sala Laun

Meðaltal Sala heildarlauna in Netherlands hjá XPENG Motors 小鹏汽车 er á bilinu €43.3K til €60.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka XPENG Motors 小鹏汽车. Síðast uppfært: 10/30/2025

Meðaltal heildarlauna

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá XPENG Motors 小鹏汽车 eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands er árleg heildarlaun upp á €60,264. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá XPENG Motors 小鹏汽车 fyrir Sala hlutverkið in Netherlands er €43,266.

