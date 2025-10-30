XPENG Motors 小鹏汽车 Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
XPENG Motors 小鹏汽车
Meðaltal Vélbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in China hjá XPENG Motors 小鹏汽车 er á bilinu CN¥245K til CN¥348K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka XPENG Motors 小鹏汽车. Síðast uppfært: 10/30/2025

Meðaltal heildarlauna

CN¥279K - CN¥330K
China
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá XPENG Motors 小鹏汽车 eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá XPENG Motors 小鹏汽车 in China er árleg heildarlaun upp á CN¥348,473. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá XPENG Motors 小鹏汽车 fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in China er CN¥245,446.

