  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

XP Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Brazil hjá XP er samtals R$112K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka XP. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Samtals á ári
R$112K
Stig
L3
Grunnlaun
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$32.9K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá XP in Brazil er árleg heildarlaun upp á R$340,853. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá XP fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Brazil er R$115,552.

