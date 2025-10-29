Xilinx Markaðssetning Laun

Meðaltal Markaðssetning heildarlauna in United States hjá Xilinx er á bilinu $252K til $345K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xilinx. Síðast uppfært: 10/29/2025
Meðaltal heildarlauna
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Xilinx eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)