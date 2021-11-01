Fyrirtækjaskrá
Xiaomi
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Xiaomi Laun

Laun hjá Xiaomi eru á bilinu $19,587 í heildarjöfnum á ári fyrir Netöryggissérfræðingur í neðri kantinum til $522,375 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Xiaomi. Síðast uppfært: 9/11/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $43.6K
Endurskoðandi
$49.8K
Viðskiptarekstrarstjóri
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Viðskiptaþróun
$106K
Þjónustuver
$24.1K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$56.5K
Markaðsmál
$197K
Vörustjóri
$69.8K
Verkefnastjóri
$45.3K
Sala
$51.3K
Netöryggissérfræðingur
$19.6K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$522K
Lausnaarkitekt
$236K
Tækniforritstjóri
$47.1K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

በXiaomi ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level ነው የ$522,375 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በXiaomi የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $53,899 ነው።

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Xiaomi

Tengd fyrirtæki

  • Kwai
  • Truecaller
  • AT&T
  • Grab
  • Sprint
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði