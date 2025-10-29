Fyrirtækjaskrá
Xero
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Heildarlaun

  • Öll Heildarlaun laun

Xero Heildarlaun Laun

Meðaltal Heildarlaun heildarlauna in United States hjá Xero er á bilinu $208K til $295K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xero. Síðast uppfært: 10/29/2025

Meðaltal heildarlauna

$235K - $268K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$208K$235K$268K$295K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Heildarlaun innsendingarnars hjá Xero til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Xero eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Heildarlaun tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Heildarlaun hjá Xero in United States er árleg heildarlaun upp á $295,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xero fyrir Heildarlaun hlutverkið in United States er $207,500.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Xero

Tengd fyrirtæki

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði