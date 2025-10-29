Fyrirtækjaskrá
Xero
Xero Sala Laun

Meðaltal Sala heildarlauna in Singapore hjá Xero er á bilinu SGD 99.1K til SGD 135K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xero. Síðast uppfært: 10/29/2025

Meðaltal heildarlauna

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Xero eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Xero in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 135,199. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xero fyrir Sala hlutverkið in Singapore er SGD 99,068.

