Xero Ráðningarfulltrúi Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xero. Síðast uppfært: 10/29/2025

Meðaltal heildarlauna

A$110K - A$128K
Australia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
A$97.2KA$110KA$128KA$141K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Xero eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Xero in Australia er árleg heildarlaun upp á A$141,024. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xero fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in Australia er A$97,176.

