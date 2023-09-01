Xe.com Laun

Fyrirtækjaskrá
Laun hjá Xe.com eru á bilinu $54,170 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $58,133 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Xe.com. Síðast uppfært: 11/29/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $58.1K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$54.2K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Xe.com er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $58,133. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xe.com er $56,151.

