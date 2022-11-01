Fyrirtækjaskrá
Wrapbook
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Wrapbook Laun

Laun hjá Wrapbook eru á bilinu $106,788 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $234,600 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Wrapbook. Síðast uppfært: 9/2/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $145K
Markaðsmál
$178K
Vörustjóri
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Sala
$107K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$235K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Wrapbook eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Wrapbook er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $234,600. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Wrapbook er $145,348.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Wrapbook

Tengd fyrirtæki

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Stripe
  • Apple
  • Coinbase
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði