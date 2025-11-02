Workday Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in United States hjá Workday eru á bilinu $153K á year fyrir P2 til $277K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $223K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Workday. Síðast uppfært: 11/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Workday eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
