Workday Vöruhönnunarstjóri Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Workday. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Venjulegt bil
Mögulegt bil
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Workday eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnunarstjóri hjá Workday in Denmark er árleg heildarlaun upp á DKK 1,758,552. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Workday fyrir Vöruhönnunarstjóri hlutverkið in Denmark er DKK 1,211,775.

