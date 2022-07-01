Fyrirtækjaskrá
Wildlife Studios
Wildlife Studios Laun

Laun hjá Wildlife Studios eru á bilinu $19,813 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $767,820 fyrir Vöruhönnunarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Wildlife Studios. Síðast uppfært: 10/17/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $19.8K

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $108K
Viðskiptasérfræðingur
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gagnasérfræðingur
$39.5K
Gagnafræðingur
$177K
Vöruhönnuður
$23.2K
Vöruhönnunarstjóri
$768K
Vörustjóri
$26.1K
Forritstjóri
$105K
Verkefnastjóri
$130K
Ráðningaraðili
$22.3K
Lausnaarkitekt
$23.1K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Wildlife Studios er Vöruhönnunarstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $767,820. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Wildlife Studios er $41,538.

