WEX Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Brazil hjá WEX eru á bilinu R$118K á year fyrir Software Engineer II til R$168K á year fyrir Software Engineer III. Miðgildi yearlegrar launapakka in Brazil er samtals R$153K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka WEX. Síðast uppfært: 9/22/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil