Western Union
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • India

Western Union Gagnafræðingur Laun á India

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá Western Union er samtals ₹2.72M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Western Union. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Samtals á ári
₹2.72M
Stig
-
Grunnlaun
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹210K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Western Union in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,262,392. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Western Union fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹2,514,287.

