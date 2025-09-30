Fyrirtækjaskrá
Waze
Waze Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Warsaw Metropolitan Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Warsaw Metropolitan Area hjá Waze er samtals PLN 55.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Waze. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
PLN 55.2K
Stig
hidden
Grunnlaun
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Waze in Warsaw Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á PLN 96,234. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Waze fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Warsaw Metropolitan Area er PLN 55,200.

