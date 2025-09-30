Fyrirtækjaskrá
Waymo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Warsaw Metropolitan Area

Waymo Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Warsaw Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Warsaw Metropolitan Area hjá Waymo eru á bilinu PLN 80.1K á year fyrir L3 til PLN 97.1K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Warsaw Metropolitan Area er samtals PLN 87K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Waymo. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
(Byrjendaþrep)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Skoða 3 Fleiri þrep
PLN 160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega PLN 30þ+ (stundum PLN 300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
WMU

Hjá Waymo eru WMUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Titlar sem eru innifaldir

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Waymo in Warsaw Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á PLN 112,939. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Waymo fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Warsaw Metropolitan Area er PLN 87,756.

