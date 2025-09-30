Fyrirtækjaskrá
Waymo
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Poland

Waymo Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá Waymo eru á bilinu PLN 80.1K á year fyrir L3 til PLN 97.1K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 87K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Waymo. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
(Byrjendaþrep)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Skoða 3 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

PLN 160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega PLN 30þ+ (stundum PLN 300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
WMU

Hjá Waymo eru WMUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Algengar spurningar

Waymo in Poland میں Hugbúnaðarverkfræðingur کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ PLN 112,939 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Waymo میں Hugbúnaðarverkfræðingur کردار in Poland کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ PLN 87,756 ہے۔

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Waymo

Tengd fyrirtæki

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði