Fyrirtækjaskrá
Waymo
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Forritstjóri

  • Öll Forritstjóri laun

  • San Francisco Bay Area

Waymo Forritstjóri Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Forritstjóri launapakka in San Francisco Bay Area hjá Waymo er samtals $194K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Waymo. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Samtals á ári
$194K
Stig
L4
Grunnlaun
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bónus
$21.8K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Waymo?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
WMU

Hjá Waymo eru WMUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Forritstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Forritstjóri at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Forritstjóri role in San Francisco Bay Area is $228,500.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Waymo

Tengd fyrirtæki

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði