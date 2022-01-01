Fyrirtækjaskrá
Waymo
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Waymo Laun

Laun hjá Waymo eru á bilinu $59,623 í heildarjöfnum á ári fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í neðri kantinum til $950,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Waymo. Síðast uppfært: 8/27/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Tækniforritstjóri
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Gagnafræðingur
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Vélbúnaðarverkfræðingur
L5 $394K
L6 $479K
Vörustjóri
Median $418K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $950K
Forritstjóri
Median $194K
Mannauður
Median $145K
Ráðningaraðili
Median $173K
Vélaverkfræðingur
Median $378K
Endurskoðandi
$98K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptarekstrarstjóri
$358K
Viðskiptasérfræðingur
$392K
Viðskiptaþróun
$510K
Gagnafræðistjóri
$390K
Fjármálasérfræðingur
$265K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$59.6K
Markaðsrekstur
$209K
Vöruhönnuður
$118K
Verkefnastjóri
$543K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$125K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
WMU

Hjá Waymo eru WMUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Waymo er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $950,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Waymo er $338,893.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Waymo

Tengd fyrirtæki

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði