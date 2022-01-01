Fyrirtækjaskrá
Volvo Car Laun

Laun hjá Volvo Car eru á bilinu $4,814 í heildarjöfnum á ári fyrir Tæknirithöfundur í neðri kantinum til $201,000 fyrir Viðskiptarekstur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Volvo Car. Síðast uppfært: 10/17/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $66.3K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $71.1K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $96.3K

Gagnafræðingur
Median $64K
Endurskoðandi
$24.1K
Viðskiptarekstur
$201K
Viðskiptasérfræðingur
$82.6K
Gagnasérfræðingur
$58.7K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$22.6K
Iðnaðarhönnuður
$5.9K
Markaðsmál
$52.6K
Vélaverkfræðingur
$24.9K
Vöruhönnuður
$83K
Ráðningaraðili
$90.2K
Lausnaarkitekt
$69K
Tæknirithöfundur
$4.8K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Volvo Car er Viðskiptarekstur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $201,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Volvo Car er $65,187.

