VMware Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in New York City Area hjá VMware eru á bilinu $133K á year fyrir P1 til $295K á year fyrir Staff Engineer 1. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $184K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil