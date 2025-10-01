Fyrirtækjaskrá
VMware
VMware Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá VMware eru á bilinu $175K á year fyrir P2 til $480K á year fyrir Staff Engineer 2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $175K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
P1(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)



Titlar sem eru innifaldir

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá VMware in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $480,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá VMware fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $200,755.

Önnur úrræði