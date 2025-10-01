VMware Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Austin Area hjá VMware eru á bilinu $163K á year fyrir P2 til $284K á year fyrir Staff Engineer 1. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $222K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)
