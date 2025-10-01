VMware Vörustjóri Laun á New York City Area

Vörustjóri kjör in New York City Area hjá VMware eru á bilinu $200K á year fyrir P3 til $488K á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $311K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)