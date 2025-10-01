VMware Vörustjóri Laun á Greater Bengaluru

Fyrirtækjaskrá
VMware
Vörustjóri kjör in Greater Bengaluru hjá VMware eru á bilinu ₹3.61M á year fyrir P3 til ₹13.27M á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹6.29M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,616þ+ (stundum ₹2,6160þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá VMware in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹15,105,558. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá VMware fyrir Vörustjóri hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹5,543,600.

