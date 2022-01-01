Fyrirtækjaskrá
VK
VK Laun

Laun hjá VK eru á bilinu $16,887 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í neðri kantinum til $201,000 fyrir Gagnafræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá VK. Síðast uppfært: 9/16/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Aí-ó-es Verkfræðingur

Andrójd Verkfræðingur

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Gagnafræðingur
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Vörustjóri
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Gagnasérfræðingur
Median $39K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $80.2K
Vöruhönnuður
Median $36.6K

Notendaviðmótshönnuður

Verkefnastjóri
Median $45.4K
Netöryggissérfræðingur
Median $30K
Markaðsmál
Median $31.5K
Viðskiptarekstrarstjóri
$16.9K
Viðskiptasérfræðingur
$18.2K
Viðskiptaþróun
$47.2K
Gagnafræðistjóri
$201K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$101K
Mannauður
$31.8K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$47K
Lögfræði
$32K
Ráðningaraðili
$37.3K
Lausnaarkitekt
$62.6K

Gagnarkitekt

Tækniforritstjóri
$70.2K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$34.7K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá VK eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Den høyest betalte rollen rapportert hos VK er Gagnafræðistjóri at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VK er $42,804.

