Virta Health
Virta Health Laun

Miðgildi launa hjá Virta Health er $215,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Virta Health. Síðast uppfært: 9/2/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $215K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Virta Health eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Virta Health is Hugbúnaðarverkfræðingur with a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virta Health is $215,000.

