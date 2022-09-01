Fyrirtækjaskrá
Virginia Tech
Virginia Tech Laun

Laun hjá Virginia Tech eru á bilinu $33,150 í heildarjöfnum á ári fyrir Lífverkfræðingur í neðri kantinum til $91,540 fyrir Efnisverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Virginia Tech. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Gagnafræðingur
Median $68.6K

Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $42K
Lífverkfræðingur
$33.2K
Efnaverkfræðingur
$51K

Rannsóknarverkfræðingur

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$78K
Efnisverkfræðingur
$91.5K
Lausnaarkitekt
$75.4K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Virginia Tech is Efnisverkfræðingur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $91,540. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virginia Tech is $68,640.

