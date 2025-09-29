Fyrirtækjaskrá
Virgin Hyperloop
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Virgin Hyperloop Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Virgin Hyperloop er samtals $195K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Virgin Hyperloop. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Virgin Hyperloop
Software Engineer
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$195K
Stig
L5
Grunnlaun
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Virgin Hyperloop?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Самый высокий пакет вознаграждения для Hugbúnaðarverkfræðingur в Virgin Hyperloop in United States составляет $220,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Virgin Hyperloop для позиции Hugbúnaðarverkfræðingur in United States составляет $153,985.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Virgin Hyperloop

Tengd fyrirtæki

  • Pluralsight
  • Zumper
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði