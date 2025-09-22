Fyrirtækjaskrá
Vinted
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Viðskiptaþróun

  • Öll Viðskiptaþróun laun

Vinted Viðskiptaþróun Laun

Meðaltal Viðskiptaþróun heildarlauna in Lithuania hjá Vinted er á bilinu €52.8K til €76.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Vinted. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Viðskiptaþróun innsendingarnars hjá Vinted til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

€141K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega €27þ+ (stundum €270þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Vinted eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Viðskiptaþróun tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá Vinted in Lithuania er árleg heildarlaun upp á €76,675. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Vinted fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in Lithuania er €52,835.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Vinted

Tengd fyrirtæki

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði