Vicarious Surgical Laun

Laun hjá Vicarious Surgical eru á bilinu $91,017 í heildarjöfnum á ári fyrir Vélaverkfræðingur í neðri kantinum til $147,735 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Vicarious Surgical. Síðast uppfært: 9/6/2025

$160K

Vélbúnaðarverkfræðingur
$130K
Vélaverkfræðingur
$91K
Vörustjóri
$126K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$148K
