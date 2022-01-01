ViacomCBS Laun

Laun hjá ViacomCBS eru á bilinu $61,762 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í neðri kantinum til $413,055 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ViacomCBS. Síðast uppfært: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.
33.33%
ÁR 1
33.33%
ÁR 2
33.33%
ÁR 3
Hjá ViacomCBS eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.33% ávinst á 1st-ÁR (33.33% árlega)
33.33% ávinst á 2nd-ÁR (33.33% árlega)
33.33% ávinst á 3rd-ÁR (33.33% árlega)
Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.