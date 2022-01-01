Fyrirtækjaskrá
ViacomCBS
ViacomCBS Laun

Laun hjá ViacomCBS eru á bilinu $61,762 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í neðri kantinum til $413,055 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ViacomCBS. Síðast uppfært: 8/29/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Vörustjóri
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $307K

Viðskiptasérfræðingur
Median $134K
Gagnasérfræðingur
Median $121K
Gagnafræðingur
Median $209K
Vöruhönnuður
Median $160K
Lausnaarkitekt
Median $213K

Gagnarkitekt

Markaðsmál
Median $118K
Forritstjóri
Median $150K
Verkefnastjóri
Median $105K
Fjármálasérfræðingur
Median $110K
Endurskoðandi
$79.7K
Viðskiptarekstrarstjóri
$61.8K
Viðskiptaþróun
$328K
Textahöfundur
$92.5K
Mannauður
$413K
Lögfræði
$131K
Stjórnunarráðgjafi
$134K
Markaðsrekstur
$99.5K
Vöruhönnunarstjóri
$209K
Ráðningaraðili
Median $100K
Sala
$221K
Netöryggissérfræðingur
$133K
Tækniforritstjóri
$101K
Ávinnslutímaáætlun

33.33%

ÁR 1

33.33%

ÁR 2

33.33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ViacomCBS eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.33% ávinst á 1st-ÁR (33.33% árlega)

  • 33.33% ávinst á 2nd-ÁR (33.33% árlega)

  • 33.33% ávinst á 3rd-ÁR (33.33% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ViacomCBS er Mannauður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $413,055. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ViacomCBS er $134,200.

