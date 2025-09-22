Verkada Söluverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Söluverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Verkada er á bilinu $84K til $117K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verkada. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$90K - $106K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$84K$90K$106K$117K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

20%

ÁR 2

30%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)

15%

ÁR 1

25%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Söluverkfræðingur hjá Verkada in United States er árleg heildarlaun upp á $117,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Verkada fyrir Söluverkfræðingur hlutverkið in United States er $84,000.

