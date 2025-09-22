Verkada Sala Laun

Sala kjör in United States hjá Verkada eru samtals $154K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $120K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verkada. Síðast uppfært: 9/22/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ÁR 1
20%
ÁR 2
30%
ÁR 3
40%
ÁR 4
Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)
30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)
40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)
15%
ÁR 1
25%
ÁR 2
30%
ÁR 3
30%
ÁR 4
Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)
30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)