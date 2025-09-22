Fyrirtækjaskrá
Verkada
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Sala

  • Öll Sala laun

Verkada Sala Laun

Sala kjör in United States hjá Verkada eru samtals $154K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $120K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verkada. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

20%

ÁR 2

30%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)

15%

ÁR 1

25%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Sala tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

El paquete salarial más alto reportado para un Sala en Verkada in United States está en una compensación total anual de $255,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Sala in United States es $80,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Verkada

Tengd fyrirtæki

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði