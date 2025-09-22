Verkada Markaðsmál Laun

Miðgildi Markaðsmál launapakka in United States hjá Verkada er samtals $175K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verkada. Síðast uppfært: 9/22/2025
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ÁR 1
20%
ÁR 2
30%
ÁR 3
40%
ÁR 4
Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)
30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)
40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)
15%
ÁR 1
25%
ÁR 2
30%
ÁR 3
30%
ÁR 4
Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)
30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)