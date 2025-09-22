Fyrirtækjaskrá
Verkada
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Markaðsmál

  • Öll Markaðsmál laun

Verkada Markaðsmál Laun

Miðgildi Markaðsmál launapakka in United States hjá Verkada er samtals $175K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verkada. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Samtals á ári
$175K
Stig
hidden
Grunnlaun
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Verkada?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

20%

ÁR 2

30%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (3.33% mánaðarlega)

15%

ÁR 1

25%

ÁR 2

30%

ÁR 3

30%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Verkada eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 15% ávinst á 1st-ÁR (15.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (2.50% mánaðarlega)

  • 30% ávinst á 4th-ÁR (2.50% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Markaðsmál tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðsmál hjá Verkada in United States er árleg heildarlaun upp á $180,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Verkada fyrir Markaðsmál hlutverkið in United States er $175,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Verkada

Tengd fyrirtæki

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði