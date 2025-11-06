Fyrirtækjaskrá
Verizon
Verizon Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á India

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in India hjá Verizon er samtals ₹5.79M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verizon. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹5.79M
Stig
SMTS
Grunnlaun
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bónus
₹867K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

34%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Verizon eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 34% ávinst á 3rd-ÁR (34.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Verizon eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Verizon in India er árleg heildarlaun upp á ₹14,815,154. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Verizon fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in India er ₹5,563,922.

Önnur úrræði